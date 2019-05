Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen iftar programıyla "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 9.'su İstanbul 'da gerçekleştirildi. Kadıköy İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliğe, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Kadıköy Milli Eğitim Müdürü Sadık Arslan, Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Başkanı Habib Kiraz , davetliler ve yabancı konuklar katıldı.Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ney ve kanun dinletisi ve semazen gösterisi ile devam etti, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır tarafından iftar duası edildi.Gökçe Ok, iftarın ardından yaptığı konuşmada, iftar sofrasında, Suriyeli ve İstanbullu konuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak bu ramazanda Türkiye 'deki geçici barınma merkezlerinde yaşayan 110 bin kişiyle Türk Kızılayı'nın sofralarında iftar yaptıklarını belirten Ok, mahalle buluşmaları altında da uyum faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlattı.Ok, şöyle konuştu:"Ülkemizde sadece kamplarımızda değil, ülkenin her yerinde, kendi ülkelerindeki savaştan, zulümden kaçarak bizlere sığınmış yaklaşık 3,5 milyon civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bugün sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil dünyanın 192 farklı ülkesinden yaklaşık 5 milyon yabancıya, ev sahipliği ve misafirlik yapıyoruz. Bizim onlara yaptığımız bir lütuf değil, bu bizim kadim medeniyetimizden, dinimizden, ecdadımızdan hem de bugün bizi yöneten büyüklerimizin medeniyete dair, insanlığa dair gösterdikleri bir ufuktan öğreniyoruz ve bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Biz sizleri dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç etmeyiz. Şanlı ve şerefli Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü hepimize yeter. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum, dünya beşten büyüktür diyerek bu coğrafyayı kan gölüne çevirenlere karşı güçlü ve insani bir ses veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 'ya ve size hizmet etme aşkı ve şevkiyle yanıp tutuşan Göç İdaresi personeline, Kızılayımızın gönüllülerine dua ediniz."Yasir Yılmaz ise "150 yıllık merhamet çınarı Kızılay bu sene 400 bin adet yardım kolisi dağıtacak, 38 ülkede yaklaşık bir milyon kişiye iftar vermiş olacak ramazan bittiğinde. 16 aşevinden toplam 3 milyon 300 bin kap yemek çıkaracak, bütün faaliyetlerle 14 milyon 700 bin kişiye ulaşmış olacak. Yaptığı bütün faaliyetleri devletten hiçbir maddi destek alamadan, bağışçılarının yardımlarıyla yaptığı için değerli bağışçılarına tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından, "göçmenler hakkında doğru bilinen yanlışlar" konulu video gösterimi yapıldı, Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu, çocuklara içinde boyama kitapları, defter, kalem ve boyanın bulunduğu "Uyum"un tersten yazıldığı "MUYU" maskotlu çantalar hediye edildi."Uyum Mahalle Buluşmaları", yabancılar ve yerel toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi ve her iki toplumun bir araya gelmesini sağlayacak sosyal ortamın oluşturulması amacıyla düzenleniyor.İstanbul'da ramazan sonuna kadar 28 Mayıs Fatih , 30 Mayıs Sultanbeyli ve 31 Mayıs'ta Bağcılar 'da olmak üzere toplam 4 mahalle buluşması gerçekleştirilecek.