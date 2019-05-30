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"Uyum Mahalle Buluşmaları"

2 dakika önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Türk Kızılayı iş birliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın İstanbul etabının üçüncü etkinliği Sultanbeyli'de yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Türk Kızılayı iş birliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın İstanbul etabının üçüncü etkinliği Sultanbeyli'de yapıldı.
Anafartalar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, çok sayıda aile, bir araya gelerek iftar açtı. İftar öncesinde de katılımcılar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Türkiye'nin misafirperverliğini yansıtmayı ve yabancı misafirlerin kaynaşmasını amaçlayan program kapsamında sema gösterisi de sunuldu. Programa katılanlar, sema gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.
"Uyum Mahalle Buluşmaları"nın İstanbul etabının dördüncü etkinliğinin yarın Bağcılar'da düzenleneceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:07 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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