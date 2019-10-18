Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 24'üncüsü Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Dalyan'daki bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, göçün bütün dünyayı etkileyen yakıcı ve yıkıcı bir kriz haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin özellikle Suriye'deki insani krizden sonra çok ciddi bir şekilde göç politikalarını ve krizlerini yönetmeye çalıştığını vurgulayan Ok, şöyle konuştu:

"Hem düzensiz göç, hem de düzenli göç ayağında buradaki yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra uyum faaliyetleri de çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yıllık çok ciddi kuralları, kanunları ve bazlı gelenekleri var. Devlet kurumları oturmuş durumda. Amacımız burada kalan misafirlerimize kanun bazlı ortak yaşam kültürünü ve günlük yaşam pratiklerini öğretmek, rehberlik etmek."

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan da bölgede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların aldığı hizmetlerin sorunsuz gerçekleştirilmesi ve yaşadığı bölgeye uyum sağlaması için bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Binlerce yıllık geçmişi olan bölgenin tarihinde birçok millete ev sahipliği yaptığını dile getiren Erdoğan, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın sorumluluğunu bize sadece ulusal mevzuatımız, kanunlarımız ve yönetmeliklerimiz yüklemiyor. Aynı zamanda uluslararası tabi olduğumuz bir mevzuat da var. Bundan daha önemlisi binlerce yıllık bir kadim geleneğimiz, bir kültürümüz var. O kültürümüz bize bu sorumluluğu yüklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında "Mahalle" filmi gösterimi ile doğru bilinen yanlışlar anlatıldı. Etkinliğe katılan ailelere çeşitli dillerde hazırlanan broşür ve hediyeler verildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk yerli ve yabancı misafirler de etkinlikte yer aldı.