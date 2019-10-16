Uyum Mahalle Buluşmaları Muğla'da

Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 24'üncüsü yarın Muğla Dalyan'da gerçekleştirilecek.



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 24'üncüsü 17 Ekim 2019 Perşembe günü Muğla Dalyan'da gerçekleştirilecek. Birlikte yaşam kültürünün oluşturulması ve farklı kültürlerin birbirlerini daha iyi tanıması amacıyla düzenlenen etkinlik Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, çok sayıda bürokrat, yerel halk ve yabancı misafirin katılımı ile gerçekleştirilecek.



Açılış konuşmalarının ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Uzmanı Mustafa Salihpaşaoğlu'nun bilgilendirme sunumu yapacağı etkinlikte Mahalle filmi gösterimi ile Doğru Bilinen Yanlışlar video gösterimi yapılacak.



Yerel halk ve yabancıların bir araya geldiği kahvaltı eşliğinde aile sohbetleri ile gerçekleştirilecek programda, Afganistan uyruklu Müzisyen Shahram Hussaını ve Kaptan June Deniz Kaplumbağaları Koruma Vakfı Kurucusu June Haimoff'un başarı hikayelerine de yer verilecek. - ANKARA