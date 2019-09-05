Son Dakika Haberleri: Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi-1
Son Dakika Güncel Haber

Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi-1

10 dakika önce

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından hemen önce bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler, uyum haftası kapsamında okula erken başladı.

Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi-1, System.String[]
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından hemen önce bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler, uyum haftası kapsamında okula erken başladı. Bakanlığın çalışma takvimine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bugün sınıflara girdi.  Polis okulların  çevresinde  denetimlerini artırdı. Okul çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.

Öğrencilerin okula uyum sağlamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan sistemle bugün okullar açıldı. İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Mobil Okul Timi (MOT) ilçe ve trafik ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu.

Ataşehir'de bulunan Celal Yardımcı Ortaokulu'nda denetim yapan ekipler  araçları didik didik ararken, şüpheli gördükleri kişileri de üst araması ve Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirdi. Vatandaşlar polisin bu uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, çocuklarını okula gönderirlerken daha huzurlu olduklarını söyledi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti
Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:32:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]