RİZE(AA) - Fındıklı
Kaymakamlığının "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Projesi" kapsamında hazırladığı "Uyuma" adlı kısa filmin galası yapıldı.
Madde kullanımına dikkati çekmek amacıyla Fındıklı Halk Eğitim Merkezi Tiyatro öğrencileri tarafından hazırlanan kısa filmin galası, Fındıklı Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi.
Fındıklı Kaymakamı Vedat Yılmaz
'ın da rol aldığı kısa filme, Sığınak Sahnesi tiyatro ekibinin yönetmenleri Caner Karataş
ve Tamer Karataş da destek verdi.
Filmde, bir arkadaş grubunun uyuşturucu madde kullanımı ve buna bağlı olarak bir arkadaşlarını kaybetmeleri konu ediliyor.
Kaymakam Yılmaz, madde bağımlılığı konusundan farkındalık yaratmak, ebeveynleri ve toplumu uyandırmak anlamında bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Rize
Valisi Kemal Çeber
ise filmin amatör olmadığını, gayet başarılı olduğunu ifade ederek, filmin gerekli mesajı verdiğini kaydetti.
Daha sonra Vali Çeber, filmin yönetmen ve oyuncularına plaket verdi.
Galaya, Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban
, daire amirleri, oyuncular ve davetliler katıldı.