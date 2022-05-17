UYUMA aplikasyonu uyuşturucu şebekesini çökertti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta uyuşturucu ile mücadele aplikasyonuna yapılan ihbar bir suç şebekesini çökertti. Uyuşturucu ticaretinden yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 1.5 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik hayata geçirilen UYUMA projesi ile uyuşturucu şebekesi çökertildi. Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan UYUMA ihbarı İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. İhbarın ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İncivez Mahallesi üniversite çevresinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçunun deşifre edilmesine yönelik suç şebekesine operasyon gerçekleştirdi.

Narkotimlerce yapılan çalışmalar neticesinde 14 şüpheli şahsın tespiti yapıldı. 9 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilerek adli işlemleri yapıldı. Operasyonda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 9 adet uyarıcı hap, 63 adet uyuşturucu kullanma ve saklama aparatı, 20 adet 7x65 çapında mermi, 1 adet el yapımı tabanca, 3 adet sentetik sıvı solüsyon ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen C.K, Ö.G, U.T, N.E. ve H.A.Y. isimli şahıslardan N.E. ve H.A.Y. işlemlerinin akabinde serbest kalırken, üniversite çevresinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen C.K, Ö.G. ve U.T. isimli şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.