Son Dakika Haberleri: Uyuma Uygulamasına Video Kliple Dikkat Çekildi

Uyuma Uygulamasına Video Kliple Dikkat Çekildi

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulamasıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir video yayınladı.

Uyuma Uygulamasına Video Kliple Dikkat Çekildi, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulamasıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir video yayınladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hazırlanan bir video klip paylaşıldı.

uyuşturucu madde alışverişi ya da pazarlığına şahit olduysanız uyuşturcuyla mücadele mobil uygulamasıyla durumu anında güvenlik güçlerine bildirebilirsiniz

Mobil uygulamanın amacı vatandaşların karşılaşdıkları uyuşturcu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmelerini sağlamaktır.

Söz konusu paylaşımda, "Uyuşturucuyla mücadele, vatandaşlarımızın desteğiyle güçlü şekilde devam ediyor. Uyuma geleceğine sahip çık!." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:14 Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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