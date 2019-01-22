Son Dakika Haberleri: Uyuma" Uygulamasını İndiren Kullanıcı Sayısı 100 Bini Aştı

Uyuma" Uygulamasını İndiren Kullanıcı Sayısı 100 Bini Aştı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl eylül ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "UYUMA" mobil uygulaması, 20 Ocak Pazar günü itibarıyla 103 bin 140 kişi tarafından indirildi.

Uyuma
İçişleri Bakanlığınca geçen yıl eylül ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "UYUMA" mobil uygulaması, 20 Ocak Pazar günü itibarıyla 103 bin 140 kişi tarafından indirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "UYUMA" uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Lütfen her anne ve baba mutlaka bu uygulamayı telefonlarına indirsin." açıklamasından sonra uygulamayı indiren ebeveyn sayısında artış oldu.

Geçen yıl eylül ayında indirilmeye başlanılan uygulamayı, 20 Ocak Pazar günü itibarıyla 103 bin 140 kişi cep telefonuna indirdi.

Bu süre içinde "UYUMA" uygulamasına gelen ihbar sayısı ise 3 bin 588 oldu.

İhbarcının kimliği gizli tutuluyor

Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulamasıyla vatandaşlar, sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını güvenlik güçlerine anında bildirebiliyor.

Sokakta gördüğü "uyuşturucu ticaretini" polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor.

Sisteme konum bilgisiyle düşen ihbar bölgeye en yakın ekibe iletiliyor.

İhbarcının kimliğini gizli tutan uygulama Android ve iOS'lar üzerinden akıllı telefonlara indirilebiliyor. Uygulama çerçevesinde, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:06 Kaynak: AA

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