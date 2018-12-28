Uyumadan Önce Yatak Odanızın Kapısını Kapatın! Bu Hayatınızı Kurtarabilir
43 dakika önce
Her gece uyumadan önce yaptığınız son şey ne?Duydunlarınızdan sonra yaptığınız şeyi yeniden gözden geçireceksiniz.
Her gece uyumadan önce yaptığınız son şey ne?
Duydunlarınızdan sonra yaptığınız şeyi yeniden gözden geçireceksiniz.
Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:41 Kaynak: Youtube
Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi
Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı
Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak