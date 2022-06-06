Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

06.06.2022 12:54

Samsun'da alkol alan bir adam, uyumak için iş yerinin bahçesindeki tel örgülerden atladığı sırada yere yüzüstü düşerek yaralandı. Adam, düştüğü sırada kolunu kırarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir arkadaşının evinde birlikte bira içen F.Ç. (51), gece arkadaşının evinden çıkıp evine gitmek istedi. Sokakta bir süre yürüyen F.Ç. taksi çağırmak için cep telefonunu eline aldığında şarjının bittiğini görünce ne yapacağını şaşırdı.

YÜZÜSTÜ YERE KAPAKLANDI

Geceyi uyuyarak geçirmek için bir iş yerinin bahçesine girmek isteyen F.Ç. bahçenin tel örgülerle kapalı olduğunu görünce tel örgünün üzerine çıkıp içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden F.Ç. bir anda yüzüstü yere düştü.

DÜŞME ANI KAMERADA

Şansın düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaralı halde geri çıkamayan F.Ç. geceyi park halindeki bir aracın içinde geçirdi. Sabah iş yeri çalışanları tarafından yaralı halde bulunan şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın düşme sonucu sağ kolunun kırıldığı tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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