'Uyumayan Kütüphane'de ilk kitabı Başkan Yılmaz okudu - Son Dakika

'Uyumayan Kütüphane'de ilk kitabı Başkan Yılmaz okudu

27.11.2020 13:22
'Uyumayan Kütüphane'de ilk kitabı Başkan Yılmaz okudu, System.String[]

Öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunacak 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde ilk kitabı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz okudu.

Öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunacak 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde ilk kitabı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz okudu.

Yapım çalışmaları tamamlanan ve Aralık ayında hizmete girecek olan Uyumayan Kütüphane'nin ilk konuğu Başkan Oktay Yılmaz oldu. Teknoloji ve telefon bağımlılığının özellikle gençler arasında okuma alışkanlığını körelttiği son dönemde, okuma alışkanlığına dikkat çekme amacıyla hayata geçirilen '1 Dakika 1 Kitap' projesi ile Yıldırım Belediyesi, yılın her günü bir kitap hediye ediyor. Bu doğrultuda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da hem Uyumayan Kütüphane'de ilk kitabı okudu hem de çekilişi gerçekleştirilecek yeni kitabı da seslendirmiş oldu. Proje kapsamında, gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağı Instagram üzerinden, Yıldırım Belediyesi sayfasında Başkan Oktay Yılmaz'ın bir bölümünü seslendirdiği videodaki kitapların yazarını ve adını doğru tahmin edenler, yapılacak çekilişin ardından Başkan Yılmaz'ın imzaladığı kitapların sahibi olacak. Proje çerçevesinde, geride kalan süreçte yüzlerce kitap Bursa'nın yanı sıra Hatay'dan İzmir'e Edirne'den Ardahan'a, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki okuyuculara gönderildi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin inşaat çalışmalarının tamamlanarak açılışa hazır hale geldiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Instagram üzerinden gerçekleştirdiğimiz '1 Dakika 1 Kitap' projemize artık 'Uyumayan Kütüphane'mizde devam edeceğiz. Bu anlamda bu yeni mekanda ilk okumamızı gerçekleştirdik. Bünyesinde, 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı odası, kafeterya ve dinlenme alanları bulunacak bu özel kütüphaneyi Yıldırım'a kazandırarak gençlerimize hem ders çalışma imkanı oluşturup hem de kişisel gelişimlerine katkı sunacağız. Bilindiği üzere teknoloji, hayatımızın her alanına girdi, hatta bununla da kalmayarak, neredeyse hayatımızı işgal etti. Bu düşünceyle gençlerimizi bir nebze de olsa teknolojik bağımlıktan kurtarmak adına '1 Dakika 1 Kitap' projemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Projemiz kapsamında yılın 365 gününe denk gelecek şekilde vatandaşlarımıza her gün bir kitap hediye ediyoruz. Haftalık olarak Türk ve Dünya klasikleri arasında yer alan bir kitabın bir bölümünü seslendirdiğim eserin adını ve yazarını doğru tahmin eden takipçilerimiz arasından 7 kişiye, bizzat imzaladığım kitapları hediye ediyoruz. Bu vesileyle kitap sevdalısı olan herkesi, Yıldırım Belediyesi Instagram hesabından her hafta yayınlanan videolarımızı takip etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

'Uyumayan Kütüphane'de ilk kitabı Başkan Yılmaz okudu
'Uyumayan Kütüphane'de ilk kitabı Başkan Yılmaz okudu

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Şeremet, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Uyumayan Kütüphane'de ilk kitabı Başkan Yılmaz okudu - Son Dakika


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