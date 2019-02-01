Uyumsoft’tan, Yıldız Teknopark’ın kuluçka firmalarına destek
1 saat önce
Türkiye'nin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ'nin merkez binası Yıldız Teknopark'ta bulunuyor.
Türkiye'nin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ'nin merkez binası Yıldız Teknopark'ta bulunuyor. Uyumsoft tarafından, Yıldız Teknopark'taki kuluçka firmalarına EkoTicari yazılım paketi ile e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları ücretsiz olarak verilmektedir.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48
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