Uyumsoft’tan, Yıldız Teknopark’ın kuluçka firmalarına destek

Türkiye'nin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ'nin merkez binası Yıldız Teknopark'ta bulunuyor.

Türkiye'nin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ'nin merkez binası Yıldız Teknopark'ta bulunuyor. Uyumsoft tarafından, Yıldız Teknopark'taki kuluçka firmalarına EkoTicari yazılım paketi ile e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları ücretsiz olarak verilmektedir.

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