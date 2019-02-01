Son Dakika Haberleri: Uyumsoft’tan, Yıldız Teknopark’ın kuluçka firmalarına destek

Uyumsoft’tan, Yıldız Teknopark’ın kuluçka firmalarına destek

1 saat önce

Türkiye'nin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ'nin merkez binası Yıldız Teknopark'ta bulunuyor.

Uyumsoft’tan, Yıldız Teknopark’ın kuluçka firmalarına destek, System.String[]
Türkiye'nin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ'nin merkez binası Yıldız Teknopark'ta bulunuyor. Uyumsoft tarafından, Yıldız Teknopark'taki kuluçka firmalarına EkoTicari yazılım paketi ile e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları ücretsiz olarak verilmektedir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 

Ekonomi
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