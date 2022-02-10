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UYURKEN DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİLER - Son Dakika

UYURKEN DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİLER

10.02.2022 11:20

BURSA'da, Gamze (28) ve Nurettin Sülün (28) çifti uyurken yatak odasındaki doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlendi.

BURSA'da, Gamze (28) ve Nurettin Sülün (28) çifti uyurken yatak odasındaki doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Serin Sokak'ta meydana geldi. Gamze ve Nurettin Sülün'den haber alamayan yakınları, çiftin evine geldi. Binanın girişinde yoğun doğal gaz kokusu alan yakınları, durumu Bursagaz, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada, pencerenin camını kırarak içeri giren arkadaşlarından biri, çiftin baygın halde yattığını gördüğünü belirtti. Yatak odasındaki sobadan doğal gaz sızdığının fark edilmesiyle binanın doğal gaz hattı da kesildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, çifte ilk müdahaleyi evlerinde yaptı. Sağlık ekiplerince hava verilen Gamze Sülün kendine geldi, Nurettin Sülün ise baygın halde ambulansa taşındı. Zehirlenen çift, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UYURKEN DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİLER
UYURKEN DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİLER
UYURKEN DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİLER

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Osmangazi, Bursagaz, Doğalgaz, Sülün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYURKEN DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYURKEN DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİLER - Son Dakika
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