Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Akıncı atandı - Son Dakika

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Akıncı atandı

18.12.2020 05:21
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Akıncı atandı, System.String[]

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Celal Mümtaz Akıncı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Muammer Topal atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Celal Mümtaz Akıncı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Muammer Topal atandı.

Resmi Gazete'nin 31338 sayılı yayımında yer alan kararda, "6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca, 17/12/2020 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Celal Mümtaz Akıncı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Muammer Topal seçilmiştir" ifadeleri kaydedildi.Haber:  ?ANKARA,


Anayasa Mahkemesi, Gazete, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Akıncı atandı - Son Dakika


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