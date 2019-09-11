Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak

İSTANBUL,(DHA) ? Mahkeme sürecinde ortalama 1,5 yılı bulan bilirkişi raporlarının 9 günde teslim edilmesi ve uyuşmazlıkların 90 günde çözüme kavuşturulmasına olanak sağlayan T.A.M Çözüm Merkezi açıldı.

Arabulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik özel olarak hazırlanan arabuluculuk merkezi T.A.M. Çözüm Merkezi açıldı. Çözüm merkezi ile zaman yetersizliğinden dolayı çözüme ulaşmayan ihtilafın kalmayacağı ifade ediliyor. Mahkeme sürecinde ortalama 1,5 yılı bulan bilirkişi raporlarının 9 günde teslim edilmesi ve uyuşmazlıkların 90 günde çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Sanal ofis sistemi ve yeni teknolojiler ile binden fazla arabulucuya hizmet vermeyi planlayan merkezde, işçi ve işveren ihtilaflarının yanı sıra ticari, mülk paylaşımı ve sözleşmelerden doğan kompleks uyuşmazlıkların adil, hızlı ve düşük maliyetle çözüme kavuşturulması amacıyla hizmet sunulacak. Uzman arabulucu hukukçuların bir arada yer alacağı merkez, hukuksal uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin usul ve esasları uygulayacak. Arabulucuların veya tahkim heyetinin ihtiyaç duyduğu değerleme raporları bağımsız değerleme şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Öte yandan merkezde arabulucu olmak isteyenler için eğitimler de verilecek. En az 5 yıllık kıdeme sahip hukukçular, aldıkları eğitimden sonra girdikleri sınavı başarıyla geçerlerse ara bulucu olabilecek. Ayrıca mevcut arabuluculara ihtisas seminerleri verilecek.

'HIZLI, GİZLİ, KAZANÇLI, BARIŞÇIL İŞ MODELİ'

Merkezin açılışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, 'Bu yılın başından itibaren tüm hukuki ihtilaflar öncelikle arabulucuya gitmek zorunda. Arabuluculuktan sonuç alamazsanız mahkemeye gidiyorsunuz. Biz arabuluculara lojistik ve operasyonel destek sağlamak üzere yola çıktık. T.A.M Çözüm Merkezi arabulucularla tarafları bir araya getirip uzlaştıracağı ortamlar hazırladık. Değerleme raporlarının hazırlanması konusunda destek sağlıyoruz. En önemlisi başarılı bir şekilde müzayede yapıyoruz. Açık artırma ile gayrimenkullerinin satışını sağlıyoruz. 9 günde değerleme raporu, 90 gün içerisinde de gayrimenkulün paraya çevrilmesini sağlıyoruz. Buradaki çözüm iş modelimiz hızlı, gizli, kazançlı, barışçıl olması. T.A.M Çözüm Merkezi bu amaca hizmet etmek üzere yola çıktı' dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım'da gerçekleştirilecek arabuluculuk sınavına rekor düzeyde başvuru yapılması konusunu da değerlendiren Azmi Sarıbay, Arabuluculuk müessesesi ülkemizde çok ama çok faydalı olacak. 'Adalet Mülkün Temeli' özdeyişini tekrar tekrar yerleştirecek? ifadelerini kullandı.

MERKEZ HAKKINDA

Hukukçuların ihtiyaç duyacağı her detayın düşünüldüğü farklı metrekarelerde ofis seçeneklerinin yer aldığı çözüm merkezinde kiralamalar başladı. Toplam 300 kişiye hizmet verecek merkez Çağlayan Adliyesi'ne 2 kilometre mesafede, bin 600 metrekarelik alanda bulunuyor. Arabuluculara güvenli görüşme odaları ve ofisler sunarken aynı zamanda değerleme, tahkim, tapu, eğitim-araştırma, müzayede gibi destek hizmetler de sağlayacak. Tüm hukuki konularda uzmanların bir arada olduğu merkezde, zaman ve maliyet minimuma indirilirken gizlilik, güvenlik ve ekonomik çözümler esas alınacak. İhtilafa konu gayrimenkul ise uzlaşı sonrası merkezi kuran ve geliştiren Türkiye'nin en büyük emlak pazarlama şirketi Turyap tarafından açık artırma ile satılacak.