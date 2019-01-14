Uyuşmazlıklara hızlı çözümler üretiliyor

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34 dakika önce
BTSO'da düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" panelinde 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak uygulanmaya başlanan arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi.
BTSO'da düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" panelinde 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak uygulanmaya başlanan arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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