Son Dakika Haberleri: Uyuşmazlıklara hızlı çözümler üretiliyor

Uyuşmazlıklara hızlı çözümler üretiliyor

34 dakika önce

BTSO'da düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" panelinde 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak uygulanmaya başlanan arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi.

Uyuşmazlıklara hızlı çözümler üretiliyor, System.String[]
BTSO'da düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" panelinde 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak uygulanmaya başlanan arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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