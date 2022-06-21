Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi

21.06.2022 15:45
Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanığın annesi ise polislerin eve düzenlediği operasyonda aldığı düdüklü tenceresini geri istemesi mahkemeyi takip edenleri hayrete düşürdü.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şahsın davası görüldü. Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.İ., avukatı ve sanığın annesi H.İ. hazır bulundu. Karar duruşmasında kendini savunan sanık M.İ., uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.

8 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.İ.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını sabit görerek, sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"DÜDÜKLÜMÜ İSTİYORUM"

Bu sırada mahkeme salonunda bulunan sanığın annesi H.İ., mahkeme başkanından ilginç bir talepte bulundu. Polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tenceresinin içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden kadın, mahkeme başkanından düdüklü tenceresini istedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri | Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı Kayseri'de Otobüsçüler Kontak Kapattı Kayseri'de Otobüsçüler Kontak Kapattı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:45 Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:23 İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı
15:20 Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:59:30. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement