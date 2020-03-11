Uyuştuducu kullanıp drift yapan sürücüye 14 bin 800 TL'lik rekor ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuştuducu kullanıp drift yapan sürücüye 14 bin 800 TL'lik rekor ceza - Son Dakika

Uyuştuducu kullanıp drift yapan sürücüye 14 bin 800 TL'lik rekor ceza

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan, drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 800 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

Uyuştuducu kullanıp drift yapan sürücüye 14 bin 800 TL'lik rekor ceza, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan, drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 800 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu. Araçlarında 2 paket halinde metamfetamin maddesi ele geçirilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç Yayla Mahallesinde Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Aracı kullanan A.Y. ve araçta bulunan H.İ. isimli şüpheliler de yakalandı.


Araç içerisinde yapılan arama da 2 paket halinde 1,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirdi. A.Y'nin GBT sorgusunda sorgulamasında Alanya Taşra İlamat Masasınca cezaevi firarisi olarak arandığı, H.İ'nin de 5 suçtan arandığı tespit edildi.


Araç sürücüsü A.Y. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem, ayrıca trafik yönünden uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından toplam da 14 bin 800 TL idari para cezası işlemi uygulanırken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:25:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuştuducu kullanıp drift yapan sürücüye 14 bin 800 TL'lik rekor ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]