Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı - Son Dakika

SAMSUN'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 sentetik ecza hapı ile yakalandı. Gözaltına alınan Furkan Z., 'uyuşturucu madde ticareti'nden tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z.'nin İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 14 sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 225 TL para ele geçirildi.Emniyeteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Z. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.