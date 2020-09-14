Uyuşturdukları köpekleri ormanlık alanda kaderlerine terk ettiler - Son Dakika

Uyuşturdukları köpekleri ormanlık alanda kaderlerine terk ettiler

BARTIN - Bartın'da kimliği belirsiz kişilerce uyuşturulan yaklaşık 20 köpek gece karanlığında ormanlık alana bırakılarak kaderlerine terk edildi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişilerce önce uyuşturulan sonra bir kamyonete yüklenen yaklaşık 20 köpek Arıönü Köyü yakınlarındaki ormanlık alana bırakıldı. Durumu fark eden Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Jandarma ekipleriyle birlikte Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerde bölgeye ulaştı. Köpeklerin uyuşturulmuş halde olduğu görülürken durumu ağır köpekler Veteriner Hekim tarafından tedavi edildi.

Bu insanlığa sığmıyor

Arıönü Muhtarı Muhtarı Erdal Ateş köpeklerin akşam karanlığında ormanlık alanın kıyısında yer alan yola bırakıldığını ifade ederek, "Arıönü Köyümüzün yol ayrımında 20'ye yakın sokak köpeğini bırakıp kaçtılar. Beyaz kamyonetti. Plakasını göremedim. Bu insanlığa sığmıyor. Bırakılan bu köpekler iğne ile uyutulmuş. Yazık bu hayvanlara. Milli Parklar tarafından bu köpeklere müdahale edildi. Allah onlardan razı olsun. Bu yapılan ilk de değil. Daha önce Kızılelma ve Hatiplere de bu şekilde köpekler bırakıldı. Bunun sorumluları kimlerse bulunmalı. Ben ilgilenen yetkililere teşekkür ederim" dedi.

Köpeklerin yem ihtiyaçları karşılanıyor

Muhtar Ateş bölgeye bırakılan köpeklerden durumu ağır olan 4 tanesinin barınağa alındığını ifade ederken diğer köpeklerin ise yem ihtiyaçlarının karşılandığını kaydedip, "Buraya bırakılan köpeklerden 4'ü ekipler tarafından alındı. Diğerlerinin de yem ihtiyacı Milli Parklar Müdürlüğüne ekiplerce karşılanıyor. Bizde elimizden geldiğince köpeklerin aç kalmaması için yem getiriyoruz. Hayvanları seven hayırseverlerimizin de destekleri oluyor." Dedi.

Uyuşturulan köpeklerin kimler tarafından bölgeye bırakıldığına ilişkin araştırma başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.