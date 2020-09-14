Uyuşturdukları köpekleri ormanlık alanda kaderlerine terk ettiler - Son Dakika

Bartın'da kimliği belirsiz kişilerce uyuşturulan yaklaşık 20 köpek gece ormanlık alana terk edildi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişilerce uyuşturulup kamyonete yüklenen yaklaşık 20 köpek, Arıönü köyü yakınlarındaki ormanlık alana bırakıldı. Durumu fark eden Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, jandarma ekiplerini aradı. İhbarın ardından jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Köpeklerin uyuşturulmuş halde olduğu görülürken, durumu ağır köpekler veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, köpeklerin akşam karanlığında ormanlık alanın kıyısındaki yola bırakıldığını ifade ederek, "Arıönü köyümüzün yol ayrımında 20'ye yakın sokak köpeğini bırakıp kaçtılar. Beyaz kamyonetti, plakasını göremedim. Bu insanlığa sığmıyor. Bırakılan bu köpekler iğne ile uyutulmuş. Yazık bu hayvanlara. Milli Parklar tarafından bu köpeklere müdahale edildi. Allah onlardan razı olsun. Bu yapılan ilk de değil. Daha önce Kızılelma ve Hatipler'e de bu şekilde köpekler bırakıldı. Bunun sorumluları kimlerse bulunmalı. Ben ilgilenen yetkililere teşekkür ederim" dedi.

"KÖPEKLERİN YEM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR"

Muhtar Ateş, durumu ağır olan 4 köpeğin barınağa alındığını, diğer köpeklerin ise yem ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "Buraya bırakılan köpeklerden 4'ü ekipler tarafından alındı. Diğerlerinin de yem ihtiyacı Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince karşılanıyor. Biz de elimizden geldiğince köpeklerin aç kalmaması için yem getiriyoruz. Hayvanları seven hayırseverlerimizin de destekleri oluyor" diye konuştu.

Uyuşturulan köpeklerin kimler tarafından bölgeye bırakıldığına ilişkin araştırma başlatıldı.

(İHA)