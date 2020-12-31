Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği - Son Dakika

Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği

31.12.2020 15:28

Son dakika 3. sayfa haberi: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği Eve yapılan baskınında balkondan aşağı sarkıtılmış bağlı perdeler ele geçirildi Apartman dairesindeki uyuşturucu serasına polis baskını Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sera haline getirdiği dairede uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği

Eve yapılan baskınında balkondan aşağı sarkıtılmış bağlı perdeler ele geçirildi

Apartman dairesindeki uyuşturucu serasına polis baskını

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sera haline getirdiği dairede uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı. Polisin evde yaptığı aramada şüphelilerin olası polis baskınında kaçmak için kurdukları düzenek pes dedirtti. Perdelerin birbirine bağlanarak hazırlandığı balkondan aşağı sarkıtılmış düzenek ele geçilidi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Polis O.Y'nin dairesine baskın yaptı. Baskında O.Y'nin özel ısıtma ve ışıklandırma düzeneği ile uyuşturucu madde yetiştirdiği ve yetiştirdiği bu maddeleri depolayarak sattığı belirlendi. Evde ve O.y'nin üzerinde yapılan aramada, 7 kilogram 560 gram skunk, 1 terazi, 1 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Perdeli kaçış düzeneği

Polisin evde yaptığı arama sırasında balkonda tespit ettiği kaçış düzeneği ise şaşırttı. Şüphelilerin evde olası bir polis baskınında kaçabilmek içinh perdeleri birbirine bağlayıp balkondan aşağı sarkıttığı düzenek ele geçirildi. Kaçış düzeneği polis tarafından toplahdı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği
Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği - Son Dakika


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