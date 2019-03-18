Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan 371 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu
1 saat önce
Kayseri'de, geçen yıl uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak araç süren 371 sürücünün belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı.
Kayseri
'de, geçen yıl uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak araç süren 371 sürücünün belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde 371 sürücünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak trafikte araç kullandığı tespit edidi.
Bu sürücülere, uyuşturucu veya uyarcı madde alarak araç kullanmak suçundan işlem yapılarak, sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı. Kayseri, bu rakamla Türkiye
'de ilk sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: AA
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