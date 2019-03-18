Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan 371 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan 371 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

1 saat önce

Kayseri'de, geçen yıl uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak araç süren 371 sürücünün belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı.

Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan 371 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu, System.String[]
Kayseri'de, geçen yıl uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak araç süren 371 sürücünün belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde 371 sürücünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak trafikte araç kullandığı tespit edidi.

Bu sürücülere, uyuşturucu veya uyarcı madde alarak araç kullanmak suçundan işlem yapılarak, sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı. Kayseri, bu rakamla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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