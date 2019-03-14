Uyuşturucu Aldığı Evden Cep Telefonu Çalarken Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı.
Isparta
'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Kent merkezindeki Pirimehmet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis, Ş.Ö, N.Ü, B.A. ve A.K. isimli 4 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda 1.4 gram eroin maddesi, 70 adet suboxone hap, 19 adet sentetik ecza ve aparatlar ele geçirdi.
Şüphelilerden A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınırken, Ş.Ö, N.Ü. ve B.A.'ya ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerden B.A.'nın ayrıca uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu hırsızlığı yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalandığı öğrenildi. - ISPARTA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı