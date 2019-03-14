Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Aldığı Evden Cep Telefonu Çalarken Suçüstü Yakalandı

Uyuşturucu Aldığı Evden Cep Telefonu Çalarken Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu Aldığı Evden Cep Telefonu Çalarken Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Kent merkezindeki Pirimehmet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis, Ş.Ö, N.Ü, B.A. ve A.K. isimli 4 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda 1.4 gram eroin maddesi, 70 adet suboxone hap, 19 adet sentetik ecza ve aparatlar ele geçirdi.

Şüphelilerden A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınırken, Ş.Ö, N.Ü. ve B.A.'ya ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerden B.A.'nın ayrıca uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu hırsızlığı yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalandığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa
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