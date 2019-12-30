Uyuşturucu alıp araç kullanan sürücülere ağır ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu alıp araç kullanan sürücülere ağır ceza - Son Dakika

Uyuşturucu alıp araç kullanan sürücülere ağır ceza

6 saat önce

Sivas'ta uyuşturucu alıp araç kullanan 3 sürücüye toplamda 15 bin 501 lira para cezası kesilerek sürücü belgelerine 5'er yıl el konuldu.

Uyuşturucu alıp araç kullanan sürücülere ağır ceza, System.String[]

Sivas'ta uyuşturucu alıp araç kullanan 3 sürücüye toplamda 15 bin 501 lira para cezası kesilerek sürücü belgelerine 5'er yıl el konuldu.


Sivas kent merkezinde polis kontrolü sırasında ekipler tarafından 3 araç sürücüsü durduruldu. Ekipler tarafından durdurulan araç sürücülerinde yapılan incelemeler sonrasında uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Sürücülere uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandıkları için toplamda 15 bin 501 lira para cezası kesilerek sürücü belgelerine 5'er yıl el konuldu. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 12 adet gerica estetik ecza hap, 8,41 gram metamfetamin, 0.80 gram bonzai,4,75 gram esrar ve 1 adet tabanca ile 15 adet fişek ele geçirildi. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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