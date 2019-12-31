Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2) - Son Dakika

Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)

7 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERİzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
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