Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2) - Son Dakika

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Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)
7 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERİzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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