Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler - Son Dakika
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Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler

7 saat önce

İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken 2 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler, System.String[]

İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar ve 322 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu satıcıları E.K. ve O.K.?nin bulunduğu otomobil takibe alınarak, durduruldu. Şüphelilerin otomobili ile evlerinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 322 ecstasy hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi. Sorguya alınan şüpheliler, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çektiklerini söyledi.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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