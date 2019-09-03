Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu alışverişi için cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu alışverişi için cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, yakalandı

3 saat önce

ÇORUM'da, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan girdikleri açık cezaevlerinden izinli çıkıp, uyuşturucu alışverişi yapmak için buluşacakları belirlenen Serkan E. ve Yusuf Can Y., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu alışverişi için cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, yakalandı, System.String[]

ÇORUM'da, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan girdikleri açık cezaevlerinden izinli çıkıp, uyuşturucu alışverişi yapmak için buluşacakları belirlenen Serkan E. ve Yusuf Can Y., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 705 ecstasy, 70 gram skunk, reçeteye tabii 784 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İskilip Açık Cezaevi'nde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hükümlü bulunan Serkan E.'nin aynı suçtan İstanbul'da açık cezaevinde yatan hükümlü Yusuf Can Y. ile buluşarak uyuşturucu alışverişi yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, cezaevlerinden izinli çıkıp Çorum'da buluşacakları tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, buluşma öncesi düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 705 ecstasy hap, 70 gram skunk, reçeteye tabii 784 hap, ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Serkan, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Eymen'e böyle eziyet etmişler
İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı! 40'a yakın kişi gözaltına alındı Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı Justin Bieber Instagram'da şöhreti, uyuşturucuyu ve depresyonu anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:22:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu alışverişi için cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]