Uyuşturucu alışverişi için cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, yakalandı

ÇORUM'da, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan girdikleri açık cezaevlerinden izinli çıkıp, uyuşturucu alışverişi yapmak için buluşacakları belirlenen Serkan E. ve Yusuf Can Y., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 705 ecstasy, 70 gram skunk, reçeteye tabii 784 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İskilip Açık Cezaevi'nde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hükümlü bulunan Serkan E.'nin aynı suçtan İstanbul'da açık cezaevinde yatan hükümlü Yusuf Can Y. ile buluşarak uyuşturucu alışverişi yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, cezaevlerinden izinli çıkıp Çorum'da buluşacakları tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, buluşma öncesi düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 705 ecstasy hap, 70 gram skunk, reçeteye tabii 784 hap, ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.