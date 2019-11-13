Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler yakalandı
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Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler yakalandı

7 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu satın almak için ankastre ocak çalan L.E. ve E.E. adlı kardeşler polis tarafından yakalandı.

Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler yakalandı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu satın almak için ankastre ocak çalan L.E. ve E.E. adlı kardeşler polis tarafından yakalandı.

Manavgat'ın Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin deposundan geçen cuma saat 11.00 sıralarında ankastre ocak çalındı. İş yeri sahibinin şikayetçi olmasıyla harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma ve çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin ardından olayın şüphelilerinin L.E. ve E.E. adlı kardeşler olduğunu belirledi.

Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından asayiş büro amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler çaldıkları ankastre ocağı satmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. E.E.'nin üst aramasında 1.43 gram, L.E.'nin üst aramasında ise 0.14 gram eroin ele geçirilirken, satmaya çalıştıkları ankastre ocağa da el konuldu.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin verdikleri ifadede uyuşturucu bağımlısı oldukları ve uyuşturucu almak için ocağı çaldıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler E.E. ve L.E., 'muhafaza altına alınan eşyadan hırsızlık' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, bulundurmak' suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.


Manavgat, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:25 Kaynak: DHA
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