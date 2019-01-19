Uyuşturucu Almak İçin Buluştukları Kişinin Silahlı Saldırısına Uğradılar )
7 dakika önce
Bursa - UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN BULUŞTUKLARI KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADILAR (ek))(Tür: Yurt)
Bursa
- UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN BULUŞTUKLARI KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADILAR (ek))
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:29 Kaynak: DHA
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