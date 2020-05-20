Uyuşturucu almaya gelen gençler karantinada mahsur kaldı - Son Dakika

Uyuşturucu almaya gelen gençler karantinada mahsur kaldı

*- Antalya'da adı uyuşturucu ile anılan ve koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta karantina altına alınan Yeşildere Mahallesi'nde, uyuşturucu almaya gelenlerin de bölgede mahsur kaldığı ortaya çıktı.

*- Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı mahalleyi 4 kilometrelik demir bariyerlerle kapattı.

*- Antalya Polisi, 600 kişilik ekiple 24 saat bölgede görev yapıyor.

Turizm kenti Antalya'da 'Zeytinköy' olarak bilinen ve adı uyuşturucuyla anılan Yeşildere Mahallesi'ndeki farklı adreslerde yaşayan kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı ve hastalarla teması olanların farklı sokaklarda ikamet ettikleri belirlendi. Bunun üzerine Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki bazı alanların karantinaya alınmasına karar verdi. Sınırları belirtilen alanların kontrol altına alınarak görevli personel harici giriş ve çıkışlara kapatılmasını kararlaştıran kurul, hastalarla teması olanların 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına ve tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına hükmetti.

KARANTİNANIN SEBEBİ HAVAİ FİŞEKLİ PARTİ

İki mahallenin karantinaya alınması kararına sebep olan kişinin, Dalaman Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra mahalleye gelen mahkum olduğu ve onun üzerinden 34 kişiye bulaştığı belirlendi. İsmi açıklanmayan mahkumun, tahliye sonrasında Antalya'daki evine geldiği, kendisine havai fişekli karşılama yapıldığı, bir kaç gün sonra da nişan partisi düzenlendiği ortaya çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıkan, aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu 35 kişi, mahalleden otobüslerle alınarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi ve burada karantinaya alındı.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

15 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde Muratpaşa İlçe Umumi Hofzıssıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alınan Yeşildere Mahallesi'nde 3 bin 100 seçmen bulunuyor. Çok çocuklu aile yapısı ile bilinen mahallenin yaklaşık 15 bin nüfusu var. Mahalle sakinlerinin çoğunluğu gündelik işlerde çalışıp yaşamlarını idame ettiriyor. Sabahın erken saatlerinde yüksekliği 2 metreyi bulan demir bariyerler kapatılması ve giriş, çıkışlara izin verilmemesi semt sakinlerini isyan ettiriyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 600 polis, karantina mahallesinde 24 saat görev yapıyor. Mahalle sakinlerinin yiyecek ve ihtiyaçları da kaymakamlık tarafından karşılanıyor.

UYUŞTURUCU SATILAN MAHALLE OLARAK TANINIYOR

Mahalle, 'Uyuşturucu satılan mahalle' olarak anılıyor. 15 Mayıs gecesi mahalleye uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişinin bölgenin polis tarafından giriş çıkışa kapatılmasıyla mahsur kaldığı da ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde mahalleye girmeye girmeye çalışan uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki mahalleye ulaşabilmek için kanalizasyona girdi. Aziz G., karantina bölgesine 500 metre kalan kanalizasyonda mahsur kaldı. Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., rögar kapağından merdiven yardımıyla çıkarıldı. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını verdi. 15

BARİYERLERE AŞANLARA CEZA

Karantina bölgesinde görev yapan polis, bölgede kuş uçurtmuyor. Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı. Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. 2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.

Sağlık İl Müdürlüğü'nün filyasyon ekibi, mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan 35 kişinin 14 günlük karantina süresi ile mahallenin karantina süresi 28 Mayıs'ta dolacak. Mahalle sakinleri ile yurtta kalanlara yapılacak testin ardından karantinanın uzayıp uzamayacağı belli olacak.