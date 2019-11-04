Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 4 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Uyuşturucu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 4 gözaltı (2)

Uyuşturucu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 4 gözaltı (2)

6 saat önce

2 KİŞİ TUTUKLANDIManavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin önünde iki grup arasında uyuşturucu madde ticareti nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından jandarma ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Uyuşturucu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 4 gözaltı (2), System.String[]

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin önünde iki grup arasında uyuşturucu madde ticareti nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından jandarma ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Osman Şen ve Eyüp Tekin tutuklanırken, R.K. ve H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarma, Gündoğdu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
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