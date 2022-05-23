Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

23.05.2022 18:17

Samsun'da uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı çatışmada A.S.Y., İ.T. ve E.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. A.S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bacaklarından vurularak yaralanan İ.T. ve E.A. ile M.D., G.Ç. ve O.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Uyuşturucu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan gitme vakti geldi
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:47:48. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement