Uyuşturucu aranan evde tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde ihbar üzerine uyuşturucu araması yapılan evde, sikke ve mızrak ucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.B'ye ait evde arama yaptı.

Aramada, 10 gram Hint keneviri tohumu, tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve mızrak ucu ile dedektör ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B'nin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.