Uyuşturucu Bağımlıları ve Aşırı Sosyal Medya Kullanıcıları Davranışsal Benzerlik Gösteriyor

ABD'de yapılan bir araştırma, aşırı sosyal medya kullanıcıları ve uyuşturucu bağımlıları arasında davranışsal benzerlikler olduğunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir araştırma, aşırı sosyal medya kullanıcıları ve uyuşturucu bağımlıları arasında davranışsal benzerlikler olduğunu ortaya koydu.



ABD'li bilim adamları, aşırı sosyal medya kullanıcıları ile uyuşturucu bağımlılarının davranışları arasında benzerlikler olduğunu açıkladı. Michigan Eyalet Üniversitesi'nin önde gelen araştırmacılarından Dr. Dar Meshi yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde insanların yaklaşık üçte biri sosyal medya kullanıyor ve bu insanların bazıları aşırı sosyal medya kullanımına bağlı adaptasyon sorunu yaşıyor. Ayrıca çalışmalarımız aşırı sosyal medya kullanımı ve uyuşturucu bağımlılığının karar verme yetisi arasındaki bir bağlantıyı ortaya koyuyor" dedi.



Dr. Meshi'nin ekibi ilk olarak 71 denekten sosyal medya hesabı Facebook'a olan bağlılıklarını ölçmek için bir ankete katılmalarını istedi. Ardından psikologlar tarafından sıklıkla kullanılan karar verme ve riskli durumlarda deneği denetleyen Iowa Kumar Deneyine katılmaları istendi. Aynı deney, eroin ve kokain gibi uyuşturucu kullanan denekler üzerinde de gerçekleştirildi. Sonuçlara bakıldığında iki tarafın da benzer seçimler yaptığı gözlendi.



Dr. Meshi, "Deneyde madde kullanan bireyler risk alarak olumsuz sonuçlara inmeye devam ediyor. Biz, aşırı sosyal medya kullananlar arasındaki paralelliği araştırdık. Sosyal medyanın bireyler için muazzam faydaları olduğuna inanıyorum ancak insanların kendilerini geri çekemedikleri bir karanlık taraf var. Bu dürtüyü daha iyi anlamamız gerekiyor. Böylece aşırı sosyal medya kullanımının bağımlılık olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirleyebilelim" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

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