Uyuşturucu Bağımlılarına Tuğlalı Önlem
22 dakika önce
Antalya'da atıl durumdaki binalara madde bağımlıların girmemesi için kapı ve pencereleri tuğlayla örüldü.
Antalya
'da atıl durumdaki binalara madde bağımlıların girmemesi için kapı ve pencereleri tuğlayla örüldü. Muratpaşa
ilçesi Yeşildere
Mahallesi'nde bulunan bir sitede inşaat halindeki binalara uyuşturucu bağımlısı şahısların girdiği ve burada uyuşturucu madde kullandıkları, binalara ve çevresine zarar verdikleri, sitede ikamet edenlerin rahatsız edildiği ihbarını alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediye ekipleriyle birlikte bölgede inceleme başlattı. Bahse konu binaya gelen ekipler, atıl binanın kapı ve pencereleri tuğla ile ördürerek madde bağımlılarının girmelerini önledi.
Ekipler ayrıca, sitenin bahçe duvarları örülmesi ve tel çekilmesi konusunda binaların mülk sahiplerine uyarıda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda atıl vaziyetteki binalarda inşaat çalışmaları başlatılırken, bahçe duvarları ördürme işlemi de gerçekleştirildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:24 Kaynak: İHA
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