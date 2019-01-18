Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Bağımlılarına Tuğlalı Önlem

Uyuşturucu Bağımlılarına Tuğlalı Önlem

22 dakika önce

Antalya'da atıl durumdaki binalara madde bağımlıların girmemesi için kapı ve pencereleri tuğlayla örüldü.

Uyuşturucu Bağımlılarına Tuğlalı Önlem, System.String[]
Antalya'da atıl durumdaki binalara madde bağımlıların girmemesi için kapı ve pencereleri tuğlayla örüldü.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bulunan bir sitede inşaat halindeki binalara uyuşturucu bağımlısı şahısların girdiği ve burada uyuşturucu madde kullandıkları, binalara ve çevresine zarar verdikleri, sitede ikamet edenlerin rahatsız edildiği ihbarını alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediye ekipleriyle birlikte bölgede inceleme başlattı. Bahse konu binaya gelen ekipler, atıl binanın kapı ve pencereleri tuğla ile ördürerek madde bağımlılarının girmelerini önledi.

Ekipler ayrıca, sitenin bahçe duvarları örülmesi ve tel çekilmesi konusunda binaların mülk sahiplerine uyarıda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda atıl vaziyetteki binalarda inşaat çalışmaları başlatılırken, bahçe duvarları ördürme işlemi de gerçekleştirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:24 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tolga Zengin: "Bir Gün Bile Sırtımdaki Formanın Kutsallığına İhanet Etmedim" Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı

İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:46:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Bağımlılarına Tuğlalı Önlem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]