Uyuşturucu bağımlılığına "Narkorehber" ile bilinçlendirme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu bağımlılığına 'Narkorehber' ile bilinçlendirme - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlılığına "Narkorehber" ile bilinçlendirme

6 saat önce

Malatya'da narkotik polisleri aileleri uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla Narkorehber eğitimleri düzenliyor.

Uyuşturucu bağımlılığına

Malatya'da narkotik polisleri aileleri uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla Narkorehber eğitimleri düzenliyor.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı TUBİM Büro Amirliği ekipleri kentte uyuşturucu ile mücadele noktasında çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ailelere, öğretmenlere, belediye çalışanlarına, muhtarlara ve kamu personellerine yönelik uyuşturucu ile mücadeleye katkı amacıyla Narkorehber eğitimleri veriyor.


Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 27 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında Malatya'daki resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapan bin 1185 aile ve kamu personeline Narkorehber eğitimi verildiği belirtildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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