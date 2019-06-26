Son Dakika Haberleri: "Uyuşturucu bağımlılığıyla topyekün mücadele ediyoruz"
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"Uyuşturucu bağımlılığıyla topyekün mücadele ediyoruz"

1 saat önce

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay'ın uyuşturucu bağımlılığıyla topyekün mücadele ettiğini söyledi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay'ın uyuşturucu bağımlılığıyla topyekün mücadele ettiğini söyledi.
Yeşilay Edirne Şubesi, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında Saraçlar Caddesinde stant açtı, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, dünya genelinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında artış gözlendiğini ifade etti.
Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonların başarıyla sürdürüldüğünü belirten Bilgiç, "Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadele noktasında bizde yoğun olarak mücadele gösteriyoruz. Bağımlılıkla ve özellikle uyuşturucu ile topyekün mücadele etmeliyiz." dedi.
Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve ailelerine hizmet sunduklarını da dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:
"YEDAM ile her gün daha çok bağımlıyı hayata kazandırıyoruz. Herkesin uyuşturucu madde bağımlılığına karşı mücadelede elini taşın altına koyması gerekli. Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, onlarla konuşsunlar. Tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil, iyileşmesi gereken bir hasta olarak baksınlar ve tedavi de asla yalnız bırakmasınlar."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:41 Kaynak: AA
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