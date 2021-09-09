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Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

09.09.2021 13:39

Adana'da baba Fırat Y. ile 20 yaşındaki oğlu Emircan Y. arasında iddiaya göre uyuşturucu sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda öfkeli baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu. Fırat Y.'nin kamyonetle hastaneye götürdüğü oğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde yaşanan olayda, Emircan Y. ile babası Fırat Y. (45) uyuşturucu meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Emircan Y. aldığı satırla babasının üzerine yürüdü. Baba Fırat Y. ise pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Emircan Y. silahtan çıkan saçmalarla yaralandı.

OĞLUNU KAMYONETE BİNDİRİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Baba, oğlunun kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce kamyonete bindirip, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Emircan Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle oğlunu öldürdü

BABA GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı babayı gözaltına aldı. Ekiplerin, evin bahçesinde yaptığı aramada tüfek ve satır bulundu.

AİLE ÜYELERİ "BABASI VURMADI" DİYOR

İfadesine başvurulan aile üyeleri, Emircan Y.'yi babasının vurmadığını, kendi kendini vurduğunu öne sürdü. Görgü şahitleri ise Emircan Y.'yi babasının vurduğunu iddia etti. Olayın nasıl gerçekleştiği, baba ile oğlunun elinden alınacak svap örneği ile ortaya çıkacak.

Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Uyuşturucu, Sarıçam, Fırat, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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