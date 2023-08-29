Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç ailesine kurşun yağdırıp intihar girişiminde bulundu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç ailesine kurşun yağdırıp intihar girişiminde bulundu: 1 ölü, 5 yaralı

Son Güncelleme: 29.08.2023 21:03

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olan 29 yaşındaki Burak Yalçınkaya, aile fertleriyle mangal yaktıkları sırada çıkan tartışmada ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini vurdu. Ardından aynı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Olayda ağabey hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki Burak Yalçınkaya, aile fertleriyle mangal yaktıkları sırada çıkan tartışmada ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup intihara kalkıştı. Olayda, şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Uyuşturucu Bağımlısı Adam Ailesini Vurdu, İntihar Girişiminde Bulundu

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya, ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya, yengesi Esra Yalçınkaya ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya, ailece yemek yemek için mangal yaktı. Bu sırada aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden tabancasını çıkaran Burak Yalçınkaya, tüm aile fertlerine tabancayla ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

Uyuşturucu Bağımlısı Adam Ailesini Vurdu, İntihar Girişiminde Bulundu

1 ÖLÜ, 5 AĞIR YARALI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile fertleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ağır yaralanan Burak, annesi Hacer, yengesi Esra ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya'nın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Uyuşturucu Bağımlısı Adam Ailesini Vurdu, İntihar Girişiminde Bulundu
Kaynak: DHA

Hüseyin Yalçınkaya, İntihar, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç ailesine kurşun yağdırıp intihar girişiminde bulundu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç ailesine kurşun yağdırıp intihar girişiminde bulundu: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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