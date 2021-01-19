Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: "Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum" - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: "Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum"

19.01.2021 16:22

Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: "Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum" Oğlunu uyuşturucu ile yakalatan anne gözyaşları içinde yardım istedi Antalya'da 14 Ocak Perşembe günü, aşıklar çeşmesi başında baygın halde bulunan, Cuma günü annesinin ihbarı üzerine...

Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: "Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum"

Oğlunu uyuşturucu ile yakalatan anne gözyaşları içinde yardım istedi

ANTALYA - Antalya'da 14 Ocak Perşembe günü, aşıklar çeşmesi başında baygın halde bulunan, Cuma günü annesinin ihbarı üzerine Narkotik ekiplerince 13 ayrı kağıda sarılı uyuşturucu madde ile yakalanan M.E. tutuklandı. Oğlunu cezaevine gönderen anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmesi için 15 yıldır mücadele ettiğini belirterek "TBMM'deki vekillerimizden uyuşturucu tedavisinin zoraki yapılabilmesi için yasa istiyoruz" dedi.

Üzerinde uyuştucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.A., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"Oğlumu kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum"

M.E.'yi Alanya Cezaevine annesi F.K. uğurladı. M.E.'nin cezaevine gitmesinin ardından Manavgat Adliyesi önünde İHA Muhabirine açılma yapan anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek "Bugün oğlum tutuklandı cezaevine gidiyor. Benim çabam bugün değil 15 yıldır oğlum için mücadele ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki büyüklerime sesleniyorum anayasanın bu maddesini değiştirsinler. Zoraki tedavi yok diye bir şey yok şu an gençleri kaybediyoruz. Ben bir anne olarak bir evladım için ifade verip cezaevine gitmesini bile göze aldım neden? yaşaması için, bir umut için, özgürlüğü için, size yalvarıyorum yani böyle gençler kaybolmasın. " dedi.

Oğlunun son iki hafta içinde 2 defa altın vuruş yapıp ölmek istediğini anlatan acılı anne şöyle devam etti: " Ben bir anneyim ben bitiyorum bana ölmek istiyorum diyen bir evladım var. Beni bitirdi. Allah rızası için bana yardım edin çocuklar ölmesin uyuşturucuda kaybolmasın Allah rızası için çocuklara sahip çıkın. Bunlar bizim evlatlarımız yalvarıyorum büyüklerime devlet büyüklerine her zaman yalvarıyorum bu olaya el atın. Bu bir günlük değil savaşım 15 yıllık bir savaştı. Ben mücadele ediyorum yoruldum artık evladım ölmesin vicdan azabı çekiyorum ben kendi ellerimle oğlumun ceza evine gönderdim. Yeter ki kurtulsun Yeter ki nefes aldığını bileyim Yeter ki sağlam bir yerde olduğunu bileyim ben bir anneyim" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum
Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum
Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum
Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum

Uyuşturucu, Antalya, Cuma, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: 'Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli futbolcu cinsel taciz suçuyla yeniden yargılanacak FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı
90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak         
16:56
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı         
16:10
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu         
16:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, eleştirilerin ardından geri adım atmadı Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, eleştirilerin ardından geri adım atmadı         
15:39
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Arkasından gelip 3 el ateş etti! Güpegündüz infaz anı kamerada Arkasından gelip 3 el ateş etti! Güpegündüz infaz anı kamerada         
13:09
Bitlis'te kar yağışı kenti esir aldı! 290 köy yolu kapandı, evler, duraklar ve tabelalar kayboldu Bitlis'te kar yağışı kenti esir aldı! 290 köy yolu kapandı, evler, duraklar ve tabelalar kayboldu         
13:05
Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum         
12:23
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 17:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu bağımlısı annenin feryadı: "Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei