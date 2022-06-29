Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

29.06.2022 09:19

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs evden çıkmalarını istediği engelli kadını darp edip, bir kadını bıçakla, erkeği ise sopayla yaraladı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs evden çıkmalarını istediği engelli kadını darp edip, bir kadını bıçakla, erkeği ise sopayla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3981 sokakta meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından terk edilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aslan Y., evlerinin avlusunda bulunan gecekonduda oturan ailenin evden çıkmasını istedi. Aile de evden çıkamayacağını söyleyince Aslan Y. aileye saldırdı. Engelli Sabriye Yiğit'i darp eden zanlı, Rabia Y.'yi bıçakla, abisi Hasan Yiğit'i ise sopayla darp etti. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine zanlı evine kaçarak kapıyı kilitledi. Vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlıyı saklandığı evde gözaltına aldı. Yaralılar ise olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Darp edilen engelli Sabriye Yiğit, şahsın sürekli kendilerini darp ettiğini ve rahatsız ettiğini, artık bıktıklarını söyleyerek ağladı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü Son dakika haberi... Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü Ebu Gureyb'de yaşadığı dehşet verici işkenceleri yıllar geçse de unutamıyor Ebu Gureyb'de yaşadığı dehşet verici işkenceleri yıllar geçse de unutamıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:57:45. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement