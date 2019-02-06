Uyuşturucu Bağımlısı Genç Çatıdan Atlamak İstedi
1 saat önce
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen H.Ş. (27), apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
ANTALYA'nın Muratpaşa
ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen H.Ş. (27), apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. H.Ş., polis tarafından ikna edilerek çatıdan indi.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen H.Ş., saat 17.00 sıralarında Kazım Özalp
Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çatısına çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı. H.Ş., polisin yaklaşık bir saat süren çabası sonucu ikna edilerek çatıdan indi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve tedavi olmak istediğini belirten H.Ş. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:32 Kaynak: DHA
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