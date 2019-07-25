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Uyuşturucu bağımlısı gencin cesedi bulundu

22 dakika önce

Uyuşturucu bağımlısı gencin cesedi bulundu Adana'da 11 yaşındayken uyuşturucuya başlayan 35 yaşındaki gencin Seyhan Nehrinde cesedi bulunduADANA - Adana'da 11 yaşındayken uyuşturucuya başlayan 35 yaşındaki gencin Seyhan Nehrinde cesedi bulundu.

Uyuşturucu bağımlısı gencin cesedi bulundu
Adana'da 11 yaşındayken uyuşturucuya başlayan 35 yaşındaki gencin Seyhan Nehrinde cesedi bulundu
ADANA - Adana'da 11 yaşındayken uyuşturucuya başlayan 35 yaşındaki gencin Seyhan Nehrinde cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşında uyuşturucuya başlayan ve geçtiğimiz günlerde eroin bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başlayıp çip taktıran Fazıl Sayılır, 23 Temmuz günü balık avlamak için Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü'ne gitti.
Annesi Aysel Sayılır da sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince balık avladığı yere gitti. Köprüye gelip baktığında motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemeleri köprüde olmasına rağmen oğlunu bulamadı. Bunun üzerine anne hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Sayılır'ın uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceğini ya da intihar etmiş olabileceğini tahmin ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğindeki dalgıç polisleri bilgi verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler tekne ile Sayılır'ın düşmüş olabileceği yere gelerek burada dalıp genci aramaya başladı. Ancak Sayılır bir türlü bulunamadı.
Gün boyunca nehirde aranan genç bulunamayınca akşam aramalara ara verildi. Bu sabah dalgıç polisler tekrar aramaya başladı. Yapılan aramalarda gencin cesedi köprünün hemen alt tarafında bulundu. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Dün anne Aysel Sayılır "Oğlumun ölüsü bulunursa şeker dağıtacağım, ona düğün yapacağım davul çaldıracağım" diye feryat etmişti.
Uyuşturucu bağımlısı gencin cesedi bulundu
Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:23 Kaynak: İHA
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