Uyuşturucu bağımlısı gençlerin annelerinden

Konya'da, uyuşturucu bağımlısı gençlerin anneleri, bu kişilerin tedavisi için açılan rehabilitasyon merkezlerinin oldukça pahalı olduğunu dile getirerek, söz konusu merkezlerin devlet eliyle kurulması çağrısı yaptı.

Karatay ilçesindeki Kayalıpark'ta toplanan Rehabilitasyon Derneği (REHADER) üyesi anneler adına açıklama yapan Yasemin Şafak, yaşadıkları mağduriyetlerden bahsetti.

Şafak, çocukların uyuşturucudan kurtulması ve başka annelerin de canının yanmaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çağın en büyük tehlikelerinden birinin uyuşturucu bağımlılığı olduğunu aktaran Şafak, şöyle konuştu:

"Bağımlılık kartopu hızıyla büyüyen bir tehdit. Uyuşturucu bağımlılarını tedavi için var olan rehabilitasyon merkezleri oldukça pahalı. Bizler rehabilitasyon merkezlerinin devletimizin eliyle kurulmasını istiyoruz. Yurt dışında benzerleri olan şehir dışında, köy şeklinde, içinde gençleri hem tedavi edecek hem de meslek edindirerek topluma kazandıracak bir nitelikte olmasını istiyoruz. Diğer bir konu ise torba yasada çıkarılan, caydırıcı olması için uyuşturucu kullanıcılarına da ceza verileceği belirtilen yasaya rağmen uygulamada bunu henüz göremiyoruz."

Dernek Başkanı Erkan Aslan da madde bağımlısı gençlerin bankalardan aldıkları ihtiyaç kredilerini uyuşturucuya aktardıklarını savunarak devlette kaydı olan bu kişilere bankaların kredi vermemesi için çalışma başlatılmasını istedi.