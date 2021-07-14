Üye Girişi
Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:21

Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı Adana'da engelli bir genç kız, 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan ablasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek polisi arayıp yardım isteyince bağımlı genç kadın dama çıkıp olay çıkarttı, anne ise...

Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı

Adana'da engelli bir genç kız, 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan ablasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek polisi arayıp yardım isteyince bağımlı genç kadın dama çıkıp olay çıkarttı, anne ise basın mensuplarına saldırıp darp etti

ADANA - Adana'da engelli bir genç kız 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan ablasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek polisi arayıp yardım isteyince bağımlı genç kadın dama çıkıp olay çıkarttı, anne ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp darp etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağılı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin A. eşinden boşandıktan sonra engelli kızı G. ve diğer kızı N.M. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak N.M., 4 yıl önce uyuşturucu bağımlısı olduğu için ailenin huzuru kalmadı. Genç kız bu yıl içerisinde bir çok kez uyuşturucu bulamayınca krize girip ailesine saldırdı. Defalarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelerek bağımlı kadını alıp tedavi olması için AMATEM'e götürdü ancak her defasında genç kadın AMATEM'den çıkarak eve geri eldi. Dün de engelli kız kardeş G.M. bağımlı ablasının yine kendilerine zarar verdiğini ileri sürerek polisi aradı. Olay yerine polis geldi ancak bağımlı genç kadın, dama çıkarak bu kez de kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Aile, genç kadın tedaviyi kabul etmediği için mahkeme kararıyla tedavi ettirme kararı aldı. Polis bağımlı kadını ikna edip damdan indirdi. Ancak bağımlı kadın ile engelli kardeşi tartışmaya başladı. Bu sırada bağımlı kadın sinir krizi geçirip ağladı. Bu sırada anne Gülçin A. kızlarını bırakıp olayı görüntüleyen basın mensuplarının yanına gelerek çekim yapan kameramana saldırdı. Kameraya vurup, kameramanı da darp eden kadın polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Anne Gülçin A. daha sonrada yerden taş alıp basın mensuplarına atmak isterken polis tarafından engellendi. Anne polis tarafından uzaklaştırılırken bağımlı genç kadın da bir süre sonra ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı
Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı
Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı
Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı

Uyuşturucu, Engelli, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması başlatıldı! İşte mesafeye göre ücret tablosu 13:55 Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması başlatıldı! İşte mesafeye göre ücret tablosu Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı 13:42 Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu 12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı 11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor 11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda

Son Dakika Haberleri
14:03 Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu
13:43 Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı
13:41 Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı
13:36 Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
Son Dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son Dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
13:57
Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı         
13:44
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı         
12:29
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı         
12:01
Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı         
11:55
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız         
09:31
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 14:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu bağımlısı kız engelli kardeşine, annesi basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement