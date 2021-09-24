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Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada

24.09.2021 14:54

İstanbul Bağcılar'da kızını uyuşturucudan bir türlü vazgeçiremeyen anne, eline aldığı sopayla kızını sokak ortasında dövmeye başladı. Bir süre olayı izleyen vatandaşlar daha sonra araya girdi. Yerde yatan kız hastaneye kaldırılırken olay anı kameralar tarafından kaydedildi.

20 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren bir annenin kızı uyuşturucu bağımlısı oldu. Tüm çabalara rağmen uzun süredir uyuşturucuyu bırakmayan ve sürekli annesine sorun çıkaran kız ile annesinin arasındaki tartışma o gün sokağa taştı.

ELİNE ALDIĞI SOPAYLA KIZINI DÖVDÜ

Anne eline aldığı sopayla kızını sokak ortasında dövmeye başladı. Bir süre sonra anne yere yatırdığını kızını dövmeye devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar da olan biteni seyretmekle yetindi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

O anları evinin penceresinden cep telefonu ile kaydeden bir kişi de, olayı seyredenlere sitem etti. Daha sonra bazı vatandaşların araya girmesinin ardından anne kızını yerde bırakıp gitti. Yerde yatan kız için ambulans çağrıldı. Ayakta tedavi edilen genç kız da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada

Uyuşturucu, Pazartesi, Bağcılar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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