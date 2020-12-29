Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü (3) - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü (3)
29.12.2020 18:30
TUTUKLANDIMalatya'da, tartıştığı eşi Selda Taş'ı (38) başından vurarak öldürdükten sonra polisler tarafından yakalanan Mehmet Taş (40), sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Malatya'da, tartıştığı eşi Selda Taş'ı (38) başından vurarak öldürdükten sonra polisler tarafından yakalanan Mehmet Taş (40), sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocası tarafından öldürülen Selda Taş ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleriin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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