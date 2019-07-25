Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden anne hem ağladı hem ağlattı

Adana'da 11 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başlayan ve motosikletiyle gittiği Seyhan Nehri'ne atlayan 35 yaşındaki şahsın cesedi sabah saatlerinde bulundu.

Adana'da 11 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başlayan ve motosikletiyle gittiği Seyhan Nehri'ne atlayan 35 yaşındaki şahsın cesedi sabah saatlerinde bulundu. Otopsisinin ardından defnedilmek üzere götürülen oğlunun tabutuna sarılan annenin "Seni yalnız bırakmadım oğlum. Ben yanındayım, beraber gideceğiz. Elini ver bana annem" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.



Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre 11 yaşında uyuşturucuya başlayan ve geçtiğimiz günlerde eroin bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başlayıp çip taktıran Fazıl Sayılır (35), 23 Temmuz Salı günü balık avlamak için Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü'ne gitti. Anne Aysel Sayılır sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince balık avladığı yere geldi. Sayılır, gittiği köprüde oğlunun motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemelerini gördü. Oğlunu bulamayan anne, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sayılır'ın uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceği ya da intihar etmiş olabileceğini düşünerek dalgıç polislere bilgi verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, tekne ile Sayılır'ın düşmüş olabileceği yerde arama çalışmalarına başladı ancak genci bir türlü bulamadı. Gün boyunca nehirde aranan genç bulunamayınca akşam arama çalışmalarına ara verildi. Bu sabah aynı bölgede yeniden arama çalışmalarına başlayan dalgıç polisler, gencin cesedini köprünün altında buldu. Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Fazıl Sayılır'ın cenazesi evine götürüldüğünde



annesi Aysel Sayılır, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çevredekilerin yardımıyla ayakta güçlükle durabilen anne Aysel Sayılır'ın "Hoş geldin kuzum, hoş geldin annem. Muradın gözünde kalmasın annem. Seni yalnız bırakmadım. Ben yanındayım, beraber gideceğiz. Söz verdiğim gibi bekledim annem, son görevimi de yaptım kuzum. Elini ver bana annem" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.



Defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürülen Fazıl Sayılır'ın cenazesini burada da acılı annesi karşıladı. Cenaze namazının ardından defnedilen Fazıl Sayılır'ın annesi Aysel Sayılır, "24 senenin acısı var. Yeter. Anneleri yakmasınlar" diyerek uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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